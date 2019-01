Bellaria: arriva il Luna Park, scattano i divieti di sosta e le modifiche al traffico

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:12 - 28 Gennaio 2019

Una giostra del Luna Park.

Nel contesto delle celebrazioni della Patrona di Bellaria Igea Marina, Sant’Apollonia, dal 2 al 17 febbraio sarà aperto il tradizionale Luna Park presso il parcheggio pubblico di Piazza del Popolo, di fronte alla residenza comunale.



Per consentirne lo svolgimento, ma anche l’installazione e lo smontaggio delle attrezzature, dalle ore 13.00 di mercoledì 30 gennaio alle ore 24.00 di martedì 19 febbraio sarà in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area interessata.



Inoltre, durante i sabati e le domeniche del periodo di attività delle attrazioni del Luna Park, e nelle “Giornate del bambino” del 2, 7 e 14 febbraio, sarà istituito il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Caduti per la Libertà, nel tratto compreso tra via Pavese e piazza del Popolo.