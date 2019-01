Calcio giovanile, per il Santarcangelo l'unico sorriso è della squadra Under 15

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:08 - 28 Gennaio 2019

La squadra Under 14 del Santarcangelo.



JUNIORES



SANTARCANGELO – LENTIGIONE 4-5



Santarcangelo: Fusconi, Lonardi (65’ Paganelli), Alvisi (75’ Camaj), Savini (65’ Ravaglia), Meco, Fabrri, Sapori, Galassi, Bua (75 Benvenuti), Zanni (65’ iadevaio), Guarino. In panchina: Fabbri, Novelli, Fellini, Morri. All. Fusi.



Lentigione: Zini, Miceli, Mema, Sarzi, Ghezzi, Tosi, Rispoli, Roma, Bozzolini, Vecchiattini, Ajibola. In panchina: Maini, Gabbi, Noli, Sarr, Barbiani, Franchi, Boukal. All. Melegari.

Marcatori: 18’ Vecchiattini, 35’ e 38’ Alvisi, 36’ Roma, 48’ Sapori, 57’ e 70’ Ajibola, 58’ Boukal, 85’ iadevaio.





UNDER 17



SANTARCANGELO – SAMPAIMOLA 1-1



Santarcangelo: Sturnioli, Andreoli (30’ st Siboni), Benvenuti, Terenzi (34’ st Guidi), Guerra, Casadio, Gjorretaj, Barbiani (34’ st Astolfi), Pironi (10’ st Luvisi), Iadevaio. In panchina: Fusconi, Pignalosa, Agostini, Renzi. All. Magnani.



Sampaimola: Cagnani, Mazza, Fontana, Fort, Libertone, Movumbi, Lazzerini, Drei, Eckehiri, Volta, Mopntanari. In panchina: Monterumisi, Castellari, Collina, Fiengo, Campanella, Morotti, sacco. All Lunati.



Macatori: 3’ pt Fort, 1’ st Barbiani.





UNDER 15



SANTARCANGELO – BAKIA 4-1



Santarcangelo: Rinaldini (47’ Lanci), Baldacci (47’ Morgante), Marcello (47’ Rossi), Renzi, Guidomei, Pesaresi, Nucci, Sebastiani, Gessaroli (55’ Bagli), Sacchini (47’ Pazzini), Capi.



Bakia: Marchi, Casadei (69’ Pagliarani), Bandieri (47’ Montalti), Lombardi, Opizzi, Maroni, Battistini (57’ Gardini), Guiducci, Boschi, Berlati (67’ Teodorani), Pretolani (47’ Menghi).

Marcatore: 6’ Capi, 12’ Gessaroli, 21’ Pretolani, 27’ Sebastiani, 70’ Capi



UNDER 14



CARPI – SANTARCANGELO 3-0



Santarcangelo: Conti (1’ st Smerarli), Farotti, Pozzi, Pasini, Rossi, Antonini, Chiaruzzi (13’ st Minni), Bocca, Giovannini, Drudi, Amati (1’ st Michelucci). In panchina: Foschi, Casadei.

Marcatori: 8’, 19’ Caligiri 11’ st Ferrari.