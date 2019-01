Inquinamento Rimini, a dicembre 21 giorni fuorilegge: complice il meteo

Attualità

Rimini

14:01 - 28 Gennaio 2019

Auto che inquinano.

Nel mese di dicembre si sono manifestate spesso condizioni meteorologiche che hanno favorito l’accumulo di particolato, per cui si sono registrati diversi episodi di sforamento del valore limite previsto per la media giornaliera in tutte le stazioni della Rete (in particolare 11 sforamenti a Flaminia, 7 a Parco Marecchia, 2 a Verucchio e 1 a San Leo).

Contemporaneamente all’innalzamento della concentrazioni del PM10 si è sono registrate concentrazioni significative anche per il PM2,5.

In genere il mese di dicembre, così come gli altri mesi autunnali e invernali, contribuisce in modo importante al numero degli sforamenti del valor medio giornaliero del PM10 dell’intero anno. Per il 2018 le condizioni meteorologiche del mese di dicembre hanno determinato un numero di sforamenti del limite della media giornaliera ed un valore della media mensile superiori a quelli del mese di Dicembre 2017 ma inferiori a quelli dello stesso mese del 2016 e 2015.

Per il PM2,5 il valore medio mensile registrato presso le postazioni di misura di Parco Marecchia e San Clemente è stato rispettivamente pari a 31 e 23 µg/m3, quindi, per la prima stazione, al di sopra del valore limite previsto dalla norma per la media annuale.

Lo stesso discorso vale per la media mensile dell’NO2 registrato presso via Flaminia, pari a 48 µg/m3, quindi abbondantemente sopra al limite previsto dalla norma per il valore medio annuale. I rimanenti inquinanti non hanno presentato criticità.