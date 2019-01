Noi siamo Afterhours, Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo a Romagna Shopping

Eventi

Savignano sul rubicone

| 13:47 - 28 Gennaio 2019

Noi siamo Afterhours, Manuel Agnelli sul palco.

A pochi giorni dall’avvio (25 gennaio a Milano) fa tappa a Romagna Shopping Valley, a Savignano sul Rubicone, l’instore tour di Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours per la presentazione del docufilm “Noi siamo Afterhours”.



Il conto alla rovescia è iniziato: mercoledì 30 gennaio, alle ore 15, i due artisti incontreranno i fan all’Uci Cinemas di Romagna Shopping Valley per un firmacopie che si annuncia già grande evento.



“Noi siamo Afterhours”, docufilm per la regia di Giorgio Testi (prodotto da Island Records, Universal Music Italia e OLO creative farm in collaborazione con Pulse Films) racconta i 30 anni di storia della band ed è accompagnato da un doppio CD live del concerto memorabile al Forum di Assago. Le immagini del concerto si alternano alla voce narrante di Manuel Agnelli che conduce lo spettatore in un viaggio intimo attraverso la musica di una band entrata nella storia del rock italiano.

Presentato in anteprima assoluta il 23 ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma, il docufilm vede la band collaborare nuovamente con il regista Giorgio Testi. Dopo “Hai paura del buio?”, “Noi siamo Afterhours” è il secondo lungometraggio realizzato insieme.