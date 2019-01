Calcio, il Rimini pronto a sfidare il Giana Erminio

Sport

Rimini

| 13:30 - 28 Gennaio 2019

Il Rimini nella gara di andata contro il Pordenone.

Dopo la domenica di riposo concessa da mister Marco Martini, seguita al prezioso successo corsaro sul campo della capolista Pordenone, oggi il Rimini torna al lavoro per preparare l'importante sfida casalinga in programma sabato con la Giana Erminio. Questo pomeriggio (lunedì 28 gennaio) la truppa biancorossa si ritroverà al “Romeo Neri” per il primo allenamento della settimana. Poi, sempre nell'impianto di piazzale del Popolo, seduta mattutina il martedì, doppia il mercoledì, e ancora lavoro la mattina nelle giornate di giovedì e venerdì, giorno della seduta di rifinitura.