Volley A2 femminile, l'Omag chiude la prima fase con un ko a Torino per 3-2

01:13 - 28 Gennaio 2019

L'Omag ha chiuso la stagione regolare col ko al tie break a Torino.

Nel match di cartello di questa ultima giornata del girone di ritorno del campionato di pallavolo femminile di serie A2 girone B, la Omag viene sconfitta dal Cus Torino per 3-2. Domenica prossima il campionato osserverà un turno di riposo per lasciare spazio alla finale di coppa Italia tra Mondovì e Sassuolo a Verona. Si attende la stesura - lunedì 28 - del nuovo calendario che vedrà affrontarsi in un girone di andata e ritorno le 10 contendenti che sono appunto in ordine di classifica : Perugia 16, Omag 15, Soverato 15, Mondovì 14, Orvieto 13, Trento 12, Caserta 11, Collegno 11, Martignacco 7 e Ravenna 6.

La Conad Olimpia Teodora Ravenna va a occupare l’ultimo posto libero nella Pool Promozione, approfittando del ko esterno della Canovi Coperture Sassuolo, che dunque scivola in sesta posizione.

La seconda fase del campionato comincerà nel weekend del 9-10 febbraio: 10 turni per la Pool Promozione, che terminerà domenica 14 aprile. Ogni squadra affronta (andata e ritorno) le formazioni dell’altro Girone.

Le classifiche invece, prendono una nuova forma: dei punti conquistati nelle 18 giornate di Regular Season, ogni squadra mantiene solamente quelli ottenuti contro le avversarie che ritrova nella sua stessa Pool. Rispetto alle classifiche finali della Regular Season, dunque, differiscono non solo i punti in carniere, ma anche le posizioni relative tra le squadre.





IL TABELLINO

BARRICALLA CUS TORINO-OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 3-2

BARRICALLA CUS TORINO: Morolli 3, Fiorio 31, Gobbo 7, Agostinetto 16, Coneo 15, Mabilo 11, Lanzini (L), Martinelli, Camperi, Gamba, Vokshi, Garrafa Botta. Non entrate: Poser. All. Marchiaro.

OMAG S. GIOV. IN MARIGNANO: Manfredini 19, Saguatti 17, Lualdi 11, Battistoni 1, Fairs 28, Caneva 6, Gibertini (L), Gray, Mazzotti. Non entrate: Pinali, Guasti, Casprini. All. Saja.

ARBITRI: Rossi, Marotta.

NOTE. Spettatori: 310. Durata set: 24′, 27′, 23′, 28′ , 19′ ; Tot: 121′.

I RISULTATI GIRONE B

Barricalla Cus Torino – Omag S.G. Marignano 3-2 (20-25, 25-23, 25-18, 24-26, 15-13)

Sigel Marsala – Conad Olimpia Teodora Ravenna 0-3 (21-25, 21-25, 13-25)

Cuore di Mamma Cutrofiano – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 1-3 (25-15, 17-25, 25-27, 19-25)

Delta Informatica Trentino – Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 3-0 (25-23, 25-20, 25-20)

Riposa: Bartoccini Gioiellerie Perugia

LA CLASSIFICA FINALE GIRONE B

Bartoccini Gioiellerie Perugia 34; Delta Informatica Trentino 33; Barricalla Cus Torino 32; Omag S.Giov. in Marignano 29; Conad Olimpia Teodora Ravenna 24; Canovi Coperture Sassuolo 23; Cuore Di Mamma Cutrofiano 18; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 17; Sigel Marsala 6.