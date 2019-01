Calcio Promozione: è Jassey la 'Stella'. Riminesi battuti 3-2 dal Ronco Edelweiss

Sport

Rimini

| 18:23 - 27 Gennaio 2019

Polisportiva Stella calcio 2018-19.

STELLA: Gamberini F., Gamberini A., Ferraro (80' Tomassoni), Mussoni, Lazzaretti, Bellicchi, Gabellini, Garcia Rufer (60' Parrucci), Angelini, Greco, Salvemini (72' Greppi).

In panchina: Montalbano, Nardi, Verdinelli, Fabbri, Riccardi, Pasculli. All. Boldrini.

RONCO EDELWEISS: Calderoni, Melandri, Giovanardi, Bonavitacola (80' Salazar), Tisselli, Righi, Spadaro, Mordini; Bernacci, Grisolini (70' Valgimigli), Jessey (85' Vespi).

In panchina: Zammarchi, Gregori, Diop, Camporesi, Raimondi, Zamagna. All. Montalti.

ARBITRO: Chis di Imola (Assistenti Comacchia e Guizzardi di Lugo).

RETI: 2' Jassey, 20' Garcia Rufer (S), 48' Mordini, 64' Angelini (S), 85' Jassey.

NOTE: ammoniti Ferraro, Greco, Tomassoni, Spadaro, Mordini. Espulso dalla panchina Montalbano.



Il Ronco Edelweiss supera 3-2 la Stella al termine di una gara emozionante e ricca di occasioni. Partono bene gli ospiti in vantaggio al 2': Bernacci dal fondo viene ostacolato vanamente dal terzino Gamberini, palla al centro per la deviazione di Jassey. La Stella non demorde e sfiora il pari con Greco, poi con Angelini, il cui tiro viene respinto da un difensore sulla linea di porta. Al 20' i riminesi trovano il meritato pareggio con un cross da sinistra che trova la deviazione in scivolata di Garcia Rufer. A inizio ripresa il Ronco torna in vantaggio grazie a un tocco ravvicinato di Mordini al termine di un'azione convulsa. La Stella non si arrende e al 65' Salvemini su punizione imbecca Angelini sul secondo palo, potente colpo di testa che si infila all'incrocio dei pali, alla sinistra dell'esperto Calderoni. La gara sembra destianta al pareggio quando all'85' Spadaro ha il guizzo vincente sulla fascia destra, cross per Jassey che supera il suo marcatore diretto e infila Gamberini. Protesta la Stella reclamando per un fallo non fischiato a inizio azione.