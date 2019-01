Mountain Bike, a Santarcangelo nasce il team Only Bikers MTB: è affiliato all'Acsi di Forlì-Cesena

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:17 - 27 Gennaio 2019

La squadra di mountain bike nata a Santarcangelo.

A Santarcangelo di Romagna nasce la prima società ciclistica di soli bikers,affiliata all'ACSI Forli/Cesena denomintata ONLY BIKERS MTB. E'composta da un gruppo di amici uniti dalla stessa passione per la bicicletta ed in particolar modo per la mountain bike. Provenienti da diversi team della zona di Santarcangelo e Verucchio, dopo circa un anno passato insieme a scorrazzare su e giù per i colli della Valmarecchia e non solo, tra i bikers si è creato un feeling ed un affiatamento tali da creare un team. Il presidente è Riccardo Argenziano; il vice Stefano Capanna, il segretario Vincenzi Mirko.

I corridori sono 14: oltre ad Argenziano, Capanna e Vincenzi, troviamo Belpani Luca, Bufi Stefano, Canini Francesco, Cecchi Francesco, Cecchi Ivan, Dominici Mirco, Fabbri Massimiliano, Gambetti Paolo, Ottaviani Stefano, Santi Gian Maria, Zammarchi Gianni.

I progetti per la stagione sono già in cantiere. Si va dal campionato cross-country del Caveja alle gare in linea del Romagna Bike Cup, dai raduni dell'Adriatic Coast fino al Circuito del Prestigio che porta i corridori in giro per l'Italia. Il team è sponsorizzato dalla nota azienda santarcangiolese Italpack. La prima gara in programma a cui parteciperà il team è il 17 marzo la Gran Fondo del castello di Monteriggioni che rientra nella Coppa Toscana sulle splendide colline senesi.