Calcio Promozione: doppietta di Brighi, Igea Marina supera 2-1 il Tropical Coriano

Bellaria Igea Marina

| 18:16 - 27 Gennaio 2019

IGEA MARINA: Berardi, Minacapilli, Abbondanza, Bocchini, Zanotti, Venturi, Brighi (70' Casadei), Loi (75' Bellavista), Mema, Pirini (85' Righini), Marchini (65' Della Rosa, 94' Pasolini).

In panchina: Orlando, Pruccoli, Ricci, Comandini. All. Gavagnin.

TROPICAL CORIANO: Romani, Borghini, Gori, Ricci, Olivieri, Vitaioli F. (76' Costantini); Pasini (57' Filippucci), Stanco; Farneti (73' Montebelli), Vitaioli M., Scognamiglio (54' Casalino).

In panchina: Filippi, Conti, Dolcini, Alijhahej, Babboni. All. Zagnoli.

ARBITRO: Zampini di Ravenna (Assistenti: Catte e Lappostato di Rimini).

RETI: 15' e 63' Brighi (IM), 87' Montebelli (TC).

NOTE: ammoniti Berardi, Pasini, Minacapilli, Brighi, Marchini, RIcci, Vitaioli, Bocchini, Stanco, Loi. Angoli 3-6.



Una doppietta di Brighi regala all'Igea Marina la vittoria a scapito del Tropical Coriano. Al 15' Mema fa sponda di testa per Brighi, che calcia da fuori area; la palla deviata da Olivieri si infila imparabilmente alle spalle di Romani. Al 63' il raddoppio dell'Igea Marina arriva da un lancio lungo che smarca Marchini all'altezza della bandierina sinistra; il n.11 serve Loi che vince due rimpalli e crossa sul secondo palo, per l'incornata vincente di Brighi. All'87' incursione di Casalino sulla destra, il cross non viene trattenuto dal portiere Berardi, si innesca una mischia risolta da Montebelli.