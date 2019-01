Calcio Eccellenza, la Fya Riccione cede a Copparo 3-1

Sport

Riccione

| 18:03 - 27 Gennaio 2019

La Fya Riccione è stata sconfitta a Copparo per 3-1.

La Fya, priva di Docente, cede alla Copparese per 3-1 nella ventunesima di campionato. I padroni di casa partono bene e al 20' vanno in vantaggio. Punizione da centrocampo di Franceschini, la palla arriva a Maghini che tira all'incrocio e centra il bersaglio grosso. La Copparese preme sul gas e arriva il raddoppio con la premiata ditta Gessoni-Fyda: il primo inventa con un lancio, il secondo, da bomber di razza, fredda il portiere. La compagine di casa ha la testa della corsa ben salda e prosegue spedita la sua marcia verso il successo. In avvio di ripresa ancora Fyda di testa in tuffo rende perfetto il cross di Maghini. Titoli di coda che calano in anticipo a Copparo. Al 71' gol romagnolo della bandiera di Franceschini.



IL TABELLINO

FYA RICCIONE: Passaniti, Pirazzini, De Luigi, Alberigi, Ioli, Righetti, Cecchetti, Enchisi, Zafferani, Basile,m Mani. A disp. Basilico, Gambuti, Ghiccinim Censoni, Franceschini, Mwerli, Lunadei, Piscaglia.

COPPARESE: Cattozoz, Taribello, Ansaloni, Marongiu, Franceschini, Aguiari, Gessoni, De Angelis, Vanzini, Fyda, Maghini. A disp. Forlani, Zanella, Marchi, Masiero, Mirontsev, Tafuro, Sadouski, Serafini. All. Baiesi

FYA RICCIONE: Passaniti, Pirazzini, De Luigi, Alberigi, Ioli, Righetti, Cecchetti, Enchisi, Zafferani, Basile,m Mani. A disp. Basilico, Gambuti, Ghiccinim Censoni, Franceschini, Mwerli, Lunadei, Piscaglia.

COPPARESE: Cattozoz, Taribello, Ansaloni, Marongiu, Franceschini, Aguiari, Gessoni, De Angelis, Vanzini, Fyda, Maghini. A disp. Forlani, Zanella, Marchi, Masiero, Mirontsev, Tafuro, Sadouski, Serafini. All. Baiesi