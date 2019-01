Calcio Promozione: 16esima sconfitta per il Morciano fanalino di coda del girone D

Sport

Morciano

| 17:59 - 27 Gennaio 2019

Il Morciano 2018-19.

MORCIANO: Marconi, Torre (46' Monaldi), Ubaldi (78' Salvi), Volponi, Rocchetti, Ingrosso (31' Tenti), Molfetta, Sperandio, Baki (75' Masini), Simoncelli, Longoni.

In panchina: Vizzo, Muccni, Subashi, Bartolini, Ostolani. All. Pessina.

SAN PIETRO IN VINCOLI: Senofieni, Ravaioli (87' Calbucci), Senja (83' Valgiusti), Della Pasqua, Casadio, Ghetti; Marocchi, Fabbri E. (70' Rocchi); Russomanno, Gjordumi (91' Agostini), Trovato (77' Marangoni).

In panchina: Beltram, Montaletti, Brandino, Stornariuolo. All. Bellettini.

ARBITRO: Gijnaj di Cesena (Assistenti: Pilli e De Paoli di Rimini).

RETI: 42' rig. Gjordumi, 74' Russomanno.

NOTE: ammoniti Rocchetti e Gjordumi.



Sedicesima sconfitta stagionale per il Morciano, sconfitto 2-0 in casa dal San Pietro in Vincoli. Ospiti subito pericolosi al 9' con Russomanno, Rocchetti salva sulla riga di porta. Al 13' conclusione di poco alta sopra la traversa di Ubaldi. Cinque minuti dopo Russmanno manca la scivolata a pochi passi dalla porta difesa da Marconi e non capitalizza una bella azione dei compagni di squadra. Al 28' Senofieni salva il risultato, respingendo di piede la conclusione di Simoncelli. Al 42' Russomanno si guadagna il rigore del vantaggio, trasformato da Gjordumi. Nella ripresa il Morciano cerca il pareggio, ma si sbilancia e subisce il raddoppio al 74': Marocchi si invola sulla destra e crossa al centro, inserimento vincente di Russomanno che in scivolata infila l'angolino basso alla sinistra di Marconi.