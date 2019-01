Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, due reti a inizio ripresa per battere il Real San Clemente (1-2)

Sport

San Clemente

| 17:38 - 27 Gennaio 2019

Real San Clemente - Sant'Ermete, i due marcatori Del Prete (a sinistra) e Bettini.

Il Sant'Ermete espugna 1-2 il campo del Real San Clemente. E' della squadra ospite la prima palla gol al 13', con un colpo di testa di Vucaj che termina a lato. Al 40' Del Prete in contropiede non riesce ad agganciare e a concludere a rete a pochi passi dal portiere Raffaelli. Si chiude senza grandi emozioni la prima frazione, equilibrata e giocata prevalentemente a centrocampo. A inizio ripresa forcing del Sant'Ermete che sblocca il risultato al 48': Vucaj si accentra e serve in profondità Del Prete, bravo a superare Raffaelli in uscita. Due minuti dopo Bettini raddoppia calciando all'incrocio dopo una prima respinta di Raffaelli. Al 57' ci prova per i locali Barbanti, che calcia alto. Al 63' punizione di Albani, Vandi devia sul palo. Il Real San Clemente dimezza lo svantaggio al 72' con un pregevole sinistro dalla distanza di Buffone, che si infila imparabilmente alla destra di Vandi. Il portiere è bravo all'89' a negare all'attaccante avversario la doppietta, salvando il risultato.