Calcio D, la Savignanese raccoglie un punto prezioso a Isernia

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:24 - 27 Gennaio 2019

Noschese ha segnato la rete del pareggio della Savignanese.

Continua la serie positiva della Savignanese che impatta 1-1 a Isernia. Dopo un ottimo della squadra di Farneti, vicina al vantaggio ripetutamente con le incursioni pericolose di Manuzzi, Guidi, Longobardi, Peluso e Noschese, sono i molisani a sorprendere, passando avanti con il goal di Petitti (22'). Acquisito il vantaggio i padroni di casa addormentano il match fino all'intervallo.

Nella ripresa i gialloblu impattano subito con la rete di Noschese (47') servitoda Giacobbi. Sulle ali dell'entusiasmo la Savignanese prova a mettere la freccia ed operare il sorpasso, andando vicina al bis con una splendida incornata di Longobardi (63') e in un'altra circostanza con Manuzzi F (64'). Passano i minuti e la gara, così come la spinta della Savignanese, nel finale scende di intensità (non certo agonistica visto che fioccano i cartellini gialli) chiudendosi in pareggio.



IL TABELLINO

ISERNIA-SAVIGNANESE 1-1

ISERNIA: Tano, Lenoci (77' Marino), Capuozzo (83' Marzio), Frabotto, Di Lonardo, Caci, Maresca, Fazio, Schena, Iaboni (69' Mandolfo), Petitti (65' Romano).A disp: Del Giudice, De Vito, Ciccone, Vitale, Siravo. All Silva

SAVIGNANESE: Dall'Ara, Guidi (47' Manuzzi R), Succi, Brighi, Longobardi, Peluso (80' Ballardini), Noschese, Vandi, Giacobbi, Manuzzi F, Rossi. A disp Forastieri, Gregorio, Tamagnini, Brigliadori, Scarponi, Albini. All Farneti

Marcatori: 22' Petitti, 47' Noschese

Note: Ammoniti: Petitti, Schena, Manuzzi R, Brighi, Manuzzi F, Marino, Romano