Calcio D, il Santarcangelo si fa agguantare dalla Vastese al 95': 2-2

17:07 - 27 Gennaio 2019

Il Santarcangelo ha raccolto un punto a Vasto.

Il Santarcangelo raccoglie un punto nello scontro salvezza di Vasto (2-2) dopo aver sognato tre punti fino al 94'. Al 6' la Vastese rischia grosso: Pigozzi grazia i biancorossi calciando a lato da buona posizione. I padroni di casa si affidano a Leonetti che al 29' viene atterrato in area da Corvino. E' rigore che lo stesso Leonetti segna. Ancora il bomber vastese sfiora il raddoppio ma da due passi si divora la ghiotta occasione. Al 45' Gabrielli, subentrato all'infortunato Bencivenga, di testa realizza il pareggio del Santarcangelo.

Nel secondo tempo il Santarcangelo sfiora il raddoppio: Moroni si presenta a tu per tu con Selva che con un grande intervento blinda la porta. Al 13' arriva il raddoppio del Santarcangelo col nuovo arrivato Pescatore, con un diagonale da dentro l'area. La Vastese accusa il colpo e rischia il tris: Falomi s’invola verso la porta tutto solo ma è decisivo il portiere Selva con un intervento prodigioso ad evitare la rete. Da lì in poi parte l'assalto della squadra abruzzese. La Vasese crea nunmerose palle gol e in extremis Fiore di testa evita la quarta sconfitta di fila.

IL TABELLINO

VASTESE – SANTARCANGELO: 2 – 2

VASTESE: Selva, De Meio, Mataloni (24’st Di Giacomo), Capellupo, Sbardella, Del Duca, Kone, Stivaletta, Shiba, Russo (10’ st Fiore), Leonetti. A disposizione: Patania, Iarocci, Cesarano, Palestini, Palumbo, Conti, Cicerello. All.: Montani

SANTARCANGELO: Battistini, Bencivenga (43’pt Gabrielli), Fabbri, Dhamo, Corvino, Bondioli, Fuchi (12’st Pescatore), Pigozzi (26’st Peroni), Falomi (26’st Guidi), Moroni (38’st Guglielmi), Bernardi. A disposizione: Forti, Gabrielli, Nasini, Cingolani. All.: Abbondanza (Galloppa squalificato)

Arbitro: Pistarelli di Fermo (Gambino di Nocera Inferiore e Caputo di Benevento)

Reti: 30’pt Leonetti su rigore (V), 45’pt Gabrielli (S), 13’st Pescatore (S), 50’st Fiore (V)

Note: spettatori: 700. Ammoniti: Corvino, Guidi (S), Capellupo (V); Recupero: 4’ e 5′.

