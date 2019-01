Basket in carrozzina, a Genova per la NTS Riviera sconfitta contro una delle big

Sport

Rimini

| 16:00 - 27 Gennaio 2019

Una fase di gioco della partita di Genova.



Seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di serie B basket in carrozzina.

Decimata dagli infortuni e dalle influenze stagionali NTS Riviera Basket Anmil Sport Rimini ha affrontato con coraggio l’insidiosa trasferta genovese riportando una inevitabile quanto prevedibile sconfitta (i parziali: 18/11 – 33/17 – 55/30) battendosi con onore e senza risparmiarsi riuscendo a tenere il confronto almeno per la prima metà di gara. Con la formazione ridotta ai minimi termini il coach Camorani ha dovuto vestire il doppio ruolo di allenatore-giocatore scendendo in campo per alcuni minuti per dare fiato ai compagni.

In questa occasione anche la mira balistica è stata più sodisfacente raggiungendo per prima volta nella stagione il bottino di 40 punti grazie al gioco aperto praticato da entrambe le squadre con buona sorte del liguri consapevoli della propria abilità al tiro.

Prossimo appuntamento domenica 3 febbraio alla palestra Carim di Rimini alle ore 15:00 per l’unico turno casalingo del girone di ritorno.



IL TABELLINO



BIC GENOVA - RIVIERA BASKET : 69-40



NTS Riviera Basket Rimini: Acquarelli 13, Raik Adil 12, Di Pietro, Martinini 11, Storoni 2, Gardini 2, Camorani. Allenatore Giorgio Camorani.