Basket D, Bellaria espugna anche Pianoro e consolida il primato in classifica

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:45 - 27 Gennaio 2019

A destra il lungo del Bellaria Charlie Foiera top scorer del match.



Continua la marcia della capolista Bellaria Basket, che passa con autorità a Pianoro per 66-85, grazie ad una vittoria costruita nel primo tempo - +21 all’intervallo lungo per i ragazzi di coach Domeniconi - con una una super prestazione del quintetto: Gori, Galassi, Tassinari e Foiera in doppia cifra, con Charlie che ne imbuca ben 22, mentre Mazzotti si ferma a quota 9. In classifica, i biancoblu salgono a quota 30, mantendo quattro lunghezze di distacco sul terzetto di inseguitrici Argenta, Forlimpopoli e Ferrara. Il prossimo turno vedrà i romagnoli ospitare sul parquet amico del PalaTenda la quinta forza del campionato, ossia Selene Sant’Agata, che all’andata si impose per 70-63.

Partono davvero bene i bellariesi, cinque autori diversi per i primi cinque canestri della gara, Mazzotti e Gori sparano da tre e con l’apporto di Galassi, Tassinari e Foiera è subito 2-12. I padroni di casa faticano a prendere le misure ai biancoblu, che allungano grazie al canestro e fallo di Gori e chiudono il primo parziale sul 12-28.

Pianoro prova a rimanere a galla con le triple di Grandi e i canestri di Verardi, ma il Bellaria è in ritmo e continua a macinare punti, Galassi colpisce dall’arco e dopo il canestro di Gori i biancoblu vanno negli spogliatoi saldamente avanti sul 34-55.

Al rientro in campo, i bolognesi aumentano la fisicità ed i contatti, ma Foiera è bravo a tenere a distanza i padroni di casa, che prima scivolano sul -24 dopo la bomba di Mazzotti e poi recuperano una decina di punti, con il terzo periodo che finisce 55-69.

Pianoro tocca il -12, ma non riesce ad andare oltre: segnano Galassi e Foiera, poi Distante è bravo a sfruttare al meglio l’assist di Charlie per riportare i suoi sul 57-75. Il Bellaria però è un po’ troppo nervoso, Verardi prova l’ultimo assalto che però viene respinto, la tripla di Tassinari fa +16 a 3’ dalla fine e di fatto chiude i conti, con Benedettini che sulla sirena fissa il punteggio finale sul 66-85.





IL TABELLINO





PIANORO - BELLARIA 66-85





PIANORO: Tosiani 11, Verardi 21, Bonazzi 1, Stefani 3, Ricci 14, Vaccari 1, Grandi 9, Bosco 5, Selleri 1, Coraini. All.: Fasone

BELLARIA: Mazzotti 9, Galassi 17, Gori 13, Tassinari 13, Foiera 22, Maralassou 3, Benzi 2, Distante 4, Benedettini 2, Malatesta, Tongue. All.: Domeniconi



PARZIALI: 12-28, 34-55, 55-69,



ARBITRI: Pongiluppi e Hamdi