FOTO Rimini celebra la giornata della memoria al parco dei caduti nei lager

Attualità

Rimini

| 15:21 - 27 Gennaio 2019

La deposizione della corona al monumento ai caduti di via Madrid.

C'erano anche gli studenti della IVa "A" e della Va "C", dell'istituto Comprensivo "Fermi" di Viserba, domenica mattina al Parco di via Madrid, intitolato "Ai Caduti nei Lager 1943-1945", insieme a Mattia Morolli assessore del Comune di Rimini, Alice Parma sindaco del Comune di Santarcangelo, Daniele Amati sindaco del Comune di Poggio Torriana, Alessandra Camporata Prefetto di Rimini e tutte le autorità civili e militari e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma, per la consueta cerimonia ufficiale di commemorazione del Giorno della Memoria. Una commemorazione solenne, svoltasi davanti al monumento dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie, durante la quale gli studenti hanno condiviso letture di riflessioni e testimonianze con i numerosi presenti.

Durante la cerimonia sono stati assegnate, dal Prefetto di Rimini, le Medaglie d'Onore a 8 deportati militari fatti prigionieri di guerra nelle regioni balcaniche, dalle forze armate tedesche, durante la seconda guerra mondiale, deportati in Germania e internati nei lager nazisti. Sono stati insigniti di questa prestigiosa onorificenza dello Stato: Francesco Giacomini e Giuseppe Ottaviani del Comune di Rimini; Luigi Antolini, Tino Antoniacci, Pietro Flenghi, Gino Ricci del Comune di Santarcangelo; Quinto Contucci, Emilio Giacomini del Comune di Poggio Torriana. A ritirare la medaglia i familiari dei deportati. L'istruttoria delle domande di tutti i deportati premiati è stata curata da Scipioni Joselito, presidente dell'associazione culturale "La memoria bellica degli italiani nel mondo", in collaborazione con Silvio Biondi presidente dell'associazione kairos di Poggio Torriana.

Le iniziative in programma per la Giornata della Memoria proseguono questo pomeriggio, con Dieter Pohl, tra i maggiori storici del nazismo e della Shoah e docente all'Alpen-Adria Universität di Klagenfurt, che terrà la lectio magistralis dal titolo "I crimini nazisti e la Shoah". L'incontro, con ingresso libero, si terrà al Museo della Città nella Sala del Giudizio, alle 17. Un'occasione importante per portare a Rimini il contributo del dibattito storiografico internazionale più recente che interpreta il genocidio degli ebrei nel contesto più generale delle altre violenze di massa commesse dalla Germania di Hitler.

Questa sera, alle ore 21, è in programma alla Cineteca comunale la proiezione del film "1938. Diversi" di Giorgio Treves, anche in questo caso è previsto l'ingresso libero fino ad esaurimento posti.