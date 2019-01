Rimini, fiamme all’esterno di un bar a Miramare: a fuoco tavoli e sedie in legno

Cronaca

27 Gennaio 2019

Fiamme nella notte in un bar di Miramare: i Vigili del Fuoco sono intervenuti verso le 4 della notte tra sabato e domenica all’esterno dell’attività di via Marconi, dove sono andati a fuoco tavoli e sedie in legno accatastati sotto una copertura in pvc, anch’essa andata completamente distrutta. Gli uomini hanno dovuto impiegare due ore per avere ragione delle fiamme. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, si sospetta infatti che l’incendio sia stato appositamente appiccato ai danni del bar. I Vigili del Fuoco hanno avviato le procedure per svolgere le indagini del caso.