Basket C Silver, Dulca Angels alla terza vittoria di fila: colpo in trasferta

| 23:45 - 26 Gennaio 2019

Giacomo Zannoni è stato il miglior marcatore degli Angels.

Terza vittoria consecutiva e seconda in trasferta per i Dulca Angels che si impongono sul parquet della Fortitudo. E’ un primo quarto spettacolare quello che giocano i ragazzi di coach Evangelisti: 29 punti segnati con una prestazione balistica straordinaria. Protagonisti Lucchi, Fusco e Zannoni e punteggio sul 29 a 17. Reazione dei padroni di casa nel secondo quarto che grazie a Barattini si rifanno sotto, la partita si fa più fisica e Fusco commette il terzo fallo. All’intervallo il punteggio dice 42-34 per i santarcangiolesi.

Alla ripresa delle ostilità gli Angels segnano subito da tre con Raffaelli, poi comincia un lungo digiuno e la Fortitudo rientra a -5 prima che le iniziative di De Martin e Zannoni riportino avanti Santarcangelo 66-58 sul finale di terzo quarto.

Ultimi dieci appassionanti minuti con la Fortitudo che prova in tutti i modi a rientrare, i Clementini sembrano controllare ma poi alcune bombe da 8 metri di Barattini e Pederzoli riavvicinano Bologna fino a – 3 a un minuto e venti secondi dalla fine. E’ il duo De Martin, Russu che permette agli Angels di chiudere la partita con i rimbalzi in attacco e 2 liberi di Russu chiudono, di fatto, la contesa a 30 secondi dal termine. Finale 77-84. Il successo mantiene Santarcangelo a contatto con la zona playoff in attesa della partita contro la diretta concorrente, Medicina, Sabato prossimo al PalaSgr.

Tabellino

Fortitudo: Barattini 18, Zinelli 5, Campacioni ne, Chiarini 4, Tosini 8, De Denaro, Deledda 4, Pederzoli 14, Vietri ne, Ranieri 7, Nanni 7, Pesino 8. All. Tasini

Angels: Zannoni 20, Colombo 5, Lucchi 12, Fusco 8, Russu 8, Raffaelli 3, Fornaciari 7, De Martin 19, Adduocchio ne, Alviti ne, Massaria ne. All. Evangelisti.

Arbitri: Dragicevic, Forni.

Parziali: 17-29 34-42 58-66 77-84