Basket C Gold, Albergatore Pro espugna il parquet di Imola: 68-77

Sport

Rimini

| 23:29 - 26 Gennaio 2019

Grande vittoria di Albergatore Pro nella trasferta di Imola.

A Imola Albergatore Pro Rimini, con al seguito circa 200 tifosi, passa per 77-68 (28-37 all'intervallo) dopo un match tirato. Nella Rinascita mancavano oltre a Dini e Bedetti L. anche il play Rivali (in panchina per onor di firma) alle prese con un guaio muscolare. Da entrambe le parti quattro giocatori in doppia cifra. Rimini ha tirato col 69 per cento da due contro il 41 dei padroni di casa. Migliore per VSV la mira da tre: 35 contro 31 per cento. Superiorità dei biancorssi ospiti sotto le plance (33-26, Broglia 7). Broglia il top scorer con 24 punti. Imola ha perso meno palloni (12-15) e ne ha recuperati di più (5-2).



IL TABELLINO

VSV IMOLA: Dalpozzo 5, Nucci 16, Casadei 12, Magnagnoli 16, Giuliani 4, Aglio 13, Zhbytaryuk 2. Ne. Turrini. Percan, Murati, Zani. All. Tassinari

ALBERGATORE PRO Vandi 2, Bianchi 5, Pesaresi 12, Moffa, Ramilli 8, Guziur, Bedetti F. 11, Saponi 15, Broglia 24. Ne. Carasso, Rivali, Chiari. All. Bernardi.

ARBITRI: Meli di Ravenna, Bersani di Castel d'Arquato.

PARZIALI: 9-18, 28-37, 51-55, 68-77