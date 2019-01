Fanno rapina in un negozio di abbigliamento a Rimini, arrestati poco dopo

Cronaca

Rimini

| 18:34 - 26 Gennaio 2019

Pattuglia della Polizia a Rimini.

Rapina in un negozio di abbigliamento in via regina Elena a Rimini sabato pomeriggio intorno alle 15: gli autori, due uomini originari del Napoletano, sono stati arrestati dalla Polizia un'ora dopo alla stazione. I due armati di taglierino, con volto coperto da sciarpa e berretto scuro, dopo essere entrati nel negozio minacciando la commessa si sono fatti consegnare del contante per poi scappare a piedi. Arrivati in stazione, probabilmente per comprare droga, sono stati fermati da una volante della polizia. Identificati, sono ora in carcere su ordine del pm Davide Ercolani.