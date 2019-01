Ginnastica dinamica militare, 70 appassionati si riuniscono al centro sportivo di Villa Verucchio

Attualità

VillaVerucchio

| 15:07 - 26 Gennaio 2019

"Non c'è sport senza aggregazione" questo è uno dei vari temi che nel discorso preallenamento Matteo Sainaghi, il Presidente nazionale della Ginnastica Dinamica Militare Italiana (GDMI), venerdì 25 gennaio ha trattato di fronte ai gruppi rappresentativi GDMI di Novafeltria, San Marino e Villa Verucchio, circa 70 persone riunetesi al Village centro sportivo di Villa Verucchio che poi per un'ora ha allenato applicando il protocollo GDM Italiana.

Questa disciplina sportiva è un vero e proprio fenomeno in crescita: la totale assenza di qualsiasi competizione, il fatto che ognuno secondo le proprie possibilità lavora e compete esclusivamente con i propri limiti, nonché lo spirito di appartenenza, dato che ai nuovi iscritti viene pure consegnata la Divisa, stanno portando velocemente la GDM ad essere la prima disciplina Italiana.

A Marzo verranno attivati altri tre centri di allenamento, Rimini, Ravenna e Gatteo.

Info per prove gratuite 3357823408

www.gdmi.it