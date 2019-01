Rimini supera i 150.000 residenti: popolazione più vecchia, cresce numero stranieri

Attualità

Rimini

| 13:27 - 26 Gennaio 2019

Piazza Cavour di Rimini.

Rimini supera i 150 mila residenti al 31 dicembre 2018 (esattamente 150.590), 1177 in più rispetto all’anno precedente con un trend che conferma la crescita: 149.413 nel 2017 e 148.923 nel 2016. I residenti hanno un’età media di 45. Gli individui di 65 e più anni ammontano a 35.549 e rappresentano il 23,6% della popolazione totale; se analizziamo singolarmente le fasce di età più avanzate riscontriamo che i soggetti con più di 80 anni sono 11.683 e rappresentano il 7,8% della popolazione totale, mentre gli ultranovantenni sono 2.251, l’1,49% della popolazione totale.



Invecchia però la popolazione con un indice di vecchiaia di 182,22 al 2018 (Italia: 165 nel 2017); gli ultracentenari sono 42 di cui 37 donne e 5 uomini. La speranza di vita alla nascita è cresciuta di circa 7 anni (da 74,2 a 81,8) dal 1992 al 2018. La vita media per gli uomini raggiunge i 79 anni mentre quella della donne registra una piccola diminuzione rispetto a quanto rilevato nel 2017 e si attesta a 84 anni. Il tasso generico di fecondità è di 33,3 nel rapporto tra nati residenti e popolazione femminile nella fascia di età 15-49 anni.



STRANIERI. Con il dato della popolazione residente, in crescita rispetto all’anno precedente, cresce anche la quota degli stranieri residenti che, da 12.7%sui residenti totali registrato nel 2017 (pari a 19.004), sale al 13.2% (pari a 19.926 ). Le donne (11.026) costituiscono il 55.3% delle persone straniere. Crescono di 922 unità gli stranieri residenti rispetto al 2017, quadruplicati rispetto al 2000 e decuplicati rispetto ai primi anni Novanta. Considerando i dati sugli stranieri residenti colpisce il diverso peso per classe di età fra quelle giovanili, minori di 18 anni: mentre considerando gli adolescenti (15-17 anni), gli stranieri ne rappresentano il 12,3%, nel caso dei bimbi più piccoli la situazione cambia nettamente con il 32,3% e il 30,9% rispettivamente nel caso dei bambini 0-4 anni e 5-9 anni. Rimini diventa sempre più multilingue e multiculturale.

Diversa la presenza degli stranieri nei quartieri: superiore al 15% nei quartieri 1, 3 e 2 mentre si attesta fra l’8% e il 9% nei quartieri 4 e 6.



FAMIGLIE. Complessivamente vivono a Rimini 66.703 famiglie di cui il 36.3% con un unico componente. Il numero medio di componenti per famiglia è di 2,3. Le famiglie extra large, con 6 o più componenti, sono 1.070 (pari al 1,6%). Rispetto a dieci anni fa le famiglie sono aumentate di circa 5.464 unità. In percentuale l’aumento più rilevante è dato dalle famiglie con un solo individuo che da 20.949 passano a 24.455, pari al 36,7% del totale; 18.150 sono quelle con 2 componenti (27,21%), 11.965 quelle con 3, 8.673 con 4, 2.390 con 5; 1.070, l’ 1,6%, quelle con 6 o più componenti, in crescita rispetto a 10 anni fa quando erano l’1,26%. Le persone dai 65 anni in su che vivono sole sono 9.841 e rappresentano il 14,8% del totale dei nuclei famigliari. Fra questi, impongono attenzione i 4.566 ultraottantenni che vivono soli.



NUOVI NATI. La crescita del numero dei residenti è dovuta ad un saldo migratorio positivo (è positivo da più di 15 anni). Il saldo naturale (nati - morti), si conferma negativo anche nel 2018 e lo è per il settimo anno consecutivo. Leggermente calato il numero delle nascite a Rimini, con 1.050nuovi nati (erano 1.146 nel 2017), di cui 480 sono state le bambine. Il movimento migratorio si mantiene positivo (+1629), ed in aumento rispetto al 2017 (+925). In particolare, per quanto riguarda le immigrazioni il 11.92% delle 4.562 persone entranti, proviene dall’ Emilia Romagna, il 29,81% dall’estero, 23,52% dalla provincia di Rimini e il 34,74%, ovvero 1.585, da altre regioni italiane. Spicca il deciso aumento degli immigrati provenienti dall’Argentina, pari a 235 con un aumento di 86 unità.



IMMIGRATI ED EMIGRATI. Ai primi posti nella graduatoria delle provenienze degli immigrati (da paese straniero o da altra provincia italiana) troviamo argentini (235), a seguire forlivesi (232), romeni (137), bolognesi (127)e albanesi (124).

Sul fronte delle emigrazioni il 16,64% si trasferisce in altre province dell’Emilia Romagna, il 15,65% all’estero, il 35,97% in altri comuni della provincia di Rimini, il 31,74% in altre regioni italiane. Si evidenzia l’aumento di emigrazione verso la Spagna, con 95 unità (+46rispetto l’anno scorso)

emigrati in Italia: all’interno della stessa provincia di Rimini la gran parte (Santarcangelo 210, Riccione 172, Bellaria 116, Coriano 113, Verucchio 96); emigrati all’estero: Spagna, San Marino E Germania ai primi tre posti.



MATRIMONI. Inversione di tendenza per quanto riguarda i matrimoni celebrati, che passano da 362 a 399, (37 in più rispetto al 2017), di cui 235 (+5) con rito civile e 164 con rito religioso che aumentano di ben 34 nuove famiglie. Crescono anche le unioni civili con 21 nuove coppie trascritte di cui 15 celebrate a Rimini, per un ammontare complessivo di 60 unioni. Torna a salire il numero dei matrimoni celebrati (399), 37 in più rispetto al 2017, dato più basso degli ultimi decenni; crescono in modo più rilevante i matrimoni celebrati con rito religioso (34 in più rispetto all’anno precedente). E' di 36 e 40 anni rispettivamente l’età media della sposa e dello sposo; 13 i matrimoni celebrati a Rimini con sposi entrambi stranieri.



I NOMI PIU' GETTONATI. Tra i nuovi arrivati è Aurora il nome preferito dai genitori per le bimbe riminesi nate nel 2018, (ben 17), mentre Leonardo è quello più apprezzato per i maschietti. Dopo i 33 Leonardo ecco Mattia (16), Giacomo (14), Francesco (13) ed Enea (12); dopo Aurora, tra le bimbe, ecco a seguire Sofia (15) ed Emma (10).