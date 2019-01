Poliambulatorio Ariminum promuove sorrisi a Rimini, ecco la simpatica iniziativa

Attualità

Rimini

12:50 - 26 Gennaio 2019

L'iniziativa di Ariminum.

Si chiama Ariminum City Ride ed è l’iniziativa promossa dal Poliambulatorio Ariminum di Rimini per promuovere il sorriso della città. Per quattro fine settimana per le vie del Centro Storico di Rimini - dal Borgo San Giuliano all’Arco d’Augusto - lo staff di Ariminum sta incontrando le persone e i titolari delle attività, invitandole a donare un sorriso. Una iniziativa per promuovere i servizi per la cura alla persona, ma soprattutto il piacere di vedere gli altri sorridere.



“La nostra attività opera da 30 anni a Rimini – ha spiegato la dottoressa Antonella Tani, rappresentante di Ariminum Odontologica – e stiamo vivendo appieno la trasformazione della città. Rimini è in grande fermento e in piena rinascita culturale, abbiamo quindi pensato che sarebbe stato importante andare tra le persone per le strade a raccogliere i sorrisi e la positività della nostra terra. Stiamo assistendo alla rinascita di una città millenaria. Un momento epocale che merita l’entusiasmo, il riconoscimento e la partecipazione di tutti. Noi che abbiamo scelto ormai trent’anni fa di identificare il nostro marchio con le origini di Rimini, non possiamo che impegnarci a celebrare e ringraziare la città e la sua anima pulsante perché con la stessa anima ci dedichiamo alle persone ed alla rinascita del loro sorriso”.



Dalle 16.30 di ogni venerdì e sabato fino al 16 febbraio, per le strade del Centro Storico lo staff del Poliambulatorio Ariminum va a “caccia” di sorrisi.



Un vero e proprio Social Photo Booth che permette a chiunque di aderire e di donare un sorriso. Tante le persone che fino ad oggi hanno partecipato all’iniziativa posando per il Social photo boot e mostrando il proprio abito migliore: "il sorriso" che nasce da un “incontro”.



Per tutti coloro che donano il proprio sorriso Ariminum offre un voucher ospite per la cura della pelle, oltre alla possibilità di partecipare gratuitamente alla “Giornata del sorriso” che si terrà Sabato 2 Marzo presso la sede di Ariminum Odontologica Viale Pascoli 67. La conferenza sarà tenuta dalla Formatrice Chiara Pierobon (ideatrice del Metodo R) sull'importanza di portare maggior consapevolezza nelle proprie vite, affinché il sorriso esteriore possa realmente corrispondere al sorriso interiore. L’obiettivo di questa giornata è stata pensata proprio per scoprire come le emozioni si manifestino attraverso il proprio corpo. Ma servirà anche per capire quanto l’essere consapevoli delle proprie emozioni sia importante per star bene con se stessi ed esprimere appieno la propria bellezza.