Allagamento sottopassi, Bellaria installa sensori per le allerte automatiche

Bellaria Igea Marina

| 11:57 - 26 Gennaio 2019

Via sesto Properzio a Bellaria durante un temporale.

Nelle prossime settimane, l’amministrazione comunale di Bellaria metterà in opera un nuovo sistema di rilevamento in prossimità di cinque sottopassi del territorio comunale, al fine di aumentarne la sicurezza in caso di piogge abbondanti, e ad integrazione dei già presenti sistemi di smaltimento dell’acqua residua: si tratta dei sottopassi stradali di via Pertini, via Italico, via del Bragozzo, via Uso e via dei Saraceni. I lavori, che comporteranno disagi minimi per la viabilità, prevedono l’installazione di tubi e apparecchiature di rilevamento: in caso di allagamento, una segnaletica luminosa, che sarà posizionata in entrambi i sensi di ingresso, indicherà lo stato di accertato allarme del sottopasso affinchè nessuno lo percorra. In contemporanea, il sistema allerterà il personale tecnico predisposto, mentre la segnaletica si spegnerà una volta che gli impianti di pompaggio avranno smaltito l’accumulo d’acqua. L’intervento intende scongiurare situazioni di pericolo che negli ultimi anni si sono palesate in occasione di fenomeni meteorologici straordinari, come ad esempio quello di inizio febbraio 2015; l’opera avrà un costo complessivo di 83.000 euro cofinanziati dalla Regione Emilia Romagna.