La showgirl riminese Valentina Vignali su Real Time, protagonista del reality degli influencer

Attualità

Rimini

| 10:38 - 26 Gennaio 2019

Valentina Vignali a Canazei (foto tratta dalla sua pagina Instagram).

Per cinque giorni, a metà dicembre, hanno invaso la Val di Fassa a colpi di selfie. Bellissimi, sorridenti, con outfit impeccabili e telefonino sempre "caldo" in mano, gli influencer di "The Hottest Winter 2018" arrivano adesso in tv per raccontare ai followers gli attimi più divertenti di quella splendida vacanza tra Canazei e Campitello. Tra loro anche la riminese Valentina Vignali, conduttrice del contest.

Dal 29 gennaio, su Real Time (canale 31 di Sky) torna in video la versione invernale del reality più cliccato della rete.

Quest'anno l'evento si è svolto nell'ambito delle iniziative organizzate a dicembre dall'Ale Piva Production che, nelle strutture messe a disposizione dalla Union Hotel, ha ospitato alcuni degli instagrammer più famosi della rete, a cominciare appunto da vulcano Valentina Vignali. Assieme a lei Andrea Melchiorre, Astol, Camilla Mangiapelo, Giulia Latini, Riccardo Gismondi, Vittoria Deganello, i sempre più innamorati Clarissa Marchese & Federico Gregucci (il 30 maggio le nozze) e le tre new entry Marta Pasqualato, Agostino Mazzocchi e Vincent Arena.

I web-episodes racconteranno le gesta dei protagonisti alla scoperta delle bellezze più suggestive di Canazei e Campitello che, mettendo in rete tutte le attività più rappresentative, hanno contribuito direttamente all'organizzazione logistica del contest. Gli influencer sono stati ripresi dalle telecamere di Real Time tra piste da sci, snow park, spa e negli scorci più belli delle località montane. In particolare, alcune riprese sono state girate al maneggio Charlotte Horse Riding, nelle scuole sci di Canazei e Campitello, sugli impianti sciistici gestiti dalla SITC e allo stadio del ghiaccio "Gianmario Scola" di Alba dove ad attendere gli influencer c'era la squadra di hockey Fassa Falcons e le ballerine della Val di Fassa Artistico Ghiaccio.

Le regia del progetto è di Stefano Bidini della Plus Production, uno dei più importanti maestri contemporanei dell'immagine che – coordinando un'affiatata squadra di fotoreporter - ha immortalato gli attimi più significativi dell'evento.