Entra al bar e ruba un giubbotto con dentro il portafoglio, arrestata

Cronaca

Riccione

| 09:30 - 26 Gennaio 2019

Pattuglia Carabinieri (foto di repertorio).

Una 46enne originaria di Pistoia, residente nel trentino, è stata arrestata mercoledì pomeriggio dai Carabinieri di Riccione, dopo un furto in un bar pasticceria del lungomare della Perla Verde. La donna si è introdotta nel magazzino del locale, approfittando di un attimo di distrazione del barista, portando via un giubbotto, con all'interno il portafoglio, carte di credito e il libretto degli assegni. E' stata però vista e seguita dal dipendente, che ha allertato i Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto. La donna è stata collaborativa e non ha offerto resistenza all'arresto. Processata per direttissima giovedì mattina, la donna, difesa dagli avvocati Franco Ferrini e Marianna Mordini, ha ottenuto i domiciliari, in attesa del prosieguo del procedimento penale a suo carico.