Un altro mondo, il docu-film conquista la platea di Cattolica

| 07:11 - 26 Gennaio 2019

Spettatori alla proiezione cattolichina del docu-film Un altro mondo.

Nella serata di mercoledì 23 Gennaio scorso, presso il Salone Snaporaz di Cattolica, si è tenuta la proiezione del docu-film "Un altro mondo" di Thomas Torelli, regista, autore e produttore indipendente. Un altro mondo, film di grande riflessione sul vero senso della vita, su ciò che ci circonda ma anche un messaggio di speranza. Il regista, a fine proiezione, è intervenuto personalmete tramite collegamento in videoconferenza per rispondere direttamente alle domande del pubblico.

Un evento, patrocinato dal Comune di Cattolica, che in pochissimi giorni ha visto il sold out; tra il pubblico in prima fila anche l'assessore alla scuola e alle politiche educative, Valeria Antonioli e parte della Giunta.

L'evento è stato organizzato a titolo completamente gratuito, dall'Associazione Alimentiamo la salute di San Giovanni in Marignano, che si occupa di promuovere un corretto stile di vita a partire dall'alimentazione.

A dare risalto a questa iniziativa che già aveva riscosso ottime post recensioni, è stato anche VeganOK tramite il portale Promiseland che uscita in data 26 Gennaio.