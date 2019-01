Basket: intervista a Coach Evangelisti prima del match contro Fortitudo Bologna

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 23:49 - 25 Gennaio 2019

Cristian Evangelisti allenatore dei Dulca Angels.

E’ finito il girone di andata ed è tempo di un primo bilancio. Cristian Evangelisti come sta andando questa prima stagione alla guida dei Dulca Angels quando siamo arrivati al giro di boa ?



“Nel complesso sono soddisfatto sia per la posizione di classifica sia per la crescita della squadra e dei singoli. E’ vero che c’è un po’ di rammarico per un paio di partite non approcciate con il giusto spirito, ma il bottino netto in casa m’inorgoglisce molto e a inizio stagione avrei firmato per essere in questa posizione di classifica.”



L’obiettivo quindi è quello di rimanere con le prime visto che i play off sono solo a due punti di distanza ?



“No, direi che prima di tutto dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché come ho già detto basta poco per perdere anche con le squadre in fondo alla classifica. Alla salvezza, che è il nostro obiettivo dichiarato, manca ancora qualche vittoria dopodiché, raggiunto quello il prima possibile, proveremo a lottare per stare attaccati alle prime. Sicuramente non dobbiamo guardare troppo avanti e pensare sempre e solo alla partita successiva.”

Parliamo perciò della prossima sfida in casa della Fortitudo Bologna. Che partita sarà?



“Ho detto ai ragazzi che per provare a vincere a Bologna bisognerà giocare come abbiamo fatto nelle ultime due partite senza perdere la concentrazione per tutti i quaranta minuti. Fortitudo è una squadra prevalentemente giovane che corre molto ma ha anche due giocatori esperti che ci potranno mettere in difficolta a difesa schierata. Sarà una partita intensa e fisica perciò ci dovremo fare trovare pronti alla battaglia.”