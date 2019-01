Cronaca

Rimini

| 21:14 - 25 Gennaio 2019

E' stato temporaneamente chiuso il tratto autostradale, poco prima delle 20, tra i caselli di Rimini sud e Riccione in direzione Ancona sulla A14 Bologna - Taranto a causa di un mezzo pesante in fiamme. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del fuoco e i soccorsi meccanici, oltre alle pattuglie della Polizia Autostradale. Attualmente si registrano circa 3 km di coda in corrispondenza dell'evento. Video di un lettore di Altarimini.