Basket C Gold, Albergatore Pro alla dura prova del derby di Imola: Rivali in forte dubbio

25 Gennaio 2019

Il play di Albergatore Pro Eugenio Rivali: a Imola è in forte dubbio.

Sabato sera (ore 21) Albergatore Pro Rimini sarà di scena a Imola contro la Virtus, squadra che ha il secondo miglior attacco del campionato. "La partita di sabato sera è molto particolare che fa un argomento a sè. Oltre a Dini e Luca Bedetti, che sono indisponibili da diverse partite, Rivali è in dubbio perchè ha avuto un indurimento al polpaccio dove un anno e mezzo fa ha avuto uno stiramento importante. Per queste assenze diventa una partita di un'altra dimensione mentale dove tutti dovranno dare l'anima - spiega coach Massimo Bernardi - E' la classica partita in cui noi come squadra ma anche come individui possiamo tutti fare un grande salto di qualità perchè l'avversario è fortissimo, ci sarà un palazzetto caldo perchè i tifosi imolesi saranno numerosi. Abbiamo bisogno che i nostri ragazzi buttino il cuore oltre ogni cosa e giochino al massimo delle loro potenzialità ed abbiamo bisogno del contributo anche dei ragazzi del 2000. Sarà difficilissima, ma noi veramente domani possiamo fare una di quelle partite da brividi sulla pelle e per far questo ci servirà anche l'aiuto dei nostri tifosi che speriamo siano caldi come sempre."

La società ha organizzato una trasferta collettiva ed ha raccolto numerose adesioni: riempito un pullman doppio da 84 posti e tante macchine al seguito per cui i biancorossi avranno come sempre il caldo incitamento dei propri tifosi. Saranno circa 200.