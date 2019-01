Rimini Calcio: l'esterno Lunetta di nuovo nel mirino, ma c'è la forte concorrenza del Sud Tirol

Sport

Rimini

| 19:37 - 25 Gennaio 2019

L'esterno scuola Atalanta Gabriel Lunetta ora in forza al Giana Erminio.

Col cambio di modulo il Rimini cerca un esterno per rinforzare i ranghi tenuto anche conto che probabilmente Andrea Bandini farà ritorno all'Inter. Il candidato numero uno è l'esterno del Giana Gabriel Lunetta, scuola Atalanta, di cui si è parlato molto in estate. Alla fine preferì la Giana Erminio che ora, col cambio di tecnico, non rientra nei piani di mister Albè e dunque farà ritorno all'Atalanta dove è cresciuto. Lunetta puo occupare le due fasce, è della classe 1996 e dunque rientrebbe tra i giocatori che, in base al minutaggio, portano dei soldi nelle casse sociali. Lo scorso anno Lunetta era compagno di squadra di Palma al Renate (27 presenze e 4 reti). Per la partita di sabato con è stato convocato ufficialmente per una forma influenzale. Il problema è che su di lui c'è anche il Sud Tirol che cerca un'alternativa a Tait. Si vedrà l'epilogo nella prossima settimana. Se l'affare andasse in porto, sabato prossimo Lunetta si troverebbe di fronte proprio la sua attuale squadra, la Giana Erminio. Gli scherzi del mercato di riparazione.

Intanto l'affare Guiebre col Lecce è ormai al tramonto: l'offerta del club salentino non collima con la richiesta del Rimini.

Sul fronte degli arrivi si punta anche su un centrocampista ben strutturato fisicamente, in grado di assicurare qualche gol, sia un under oppure over, e possibilmente anche una punta anche se qui la scelta è ridotta al lumicino. L'asso nella manica potrebbe essere qualche giorcatore in uscita da club in crisi del girone A come Lucchese, Cuneo e Pro Piacenza su cui ci sono gli occhi di altri club.

Per quanto riguarda le partenze, Giorgio Viti è tra Albissola e Albinoleffe, Daniele Cavallari tra Bisceglie e Monopoli.



LE ALTRE In ballo per il Sud Tirol anche Alessandro Mattioli, di proprietà dell’Inter è attualmente al Cuneo. Il Sud Tirol ha ceduto il 17enne centrocampista Simone Zanon al Napoli in prestito: giocherà in Primavera. Il Giana dopo le operazioni Jefferson, Origlio e Barba già concluse, potrebbe prendere dal Monza anche Luca Giudici, classe '92. Il Monza ha ceduto il trequartista Simone Iacolano all'Entella. Il forte centrocampista del Gubbio Giovanni Casoli la prossima settimana si trasferirà al Catanzaro. Dalla Sampdoria torna alla Ternana il giovane centrocampista Antonio Palumbo con la formula del prestito. Il portiere della Triestina Alex Valentini ha rifiutato Rieti, potrebbe accasarsi alla Viterbese che deve cedere Francesco Forte. Si ipotizza uno scambio col terzino Michele Messina,classe 1996.

Stefano Ferri