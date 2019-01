Gli ultimi coniugi nel borgo dimenticato, sindaco sfida la neve per fare loro visita

Attualità

Casteldelci

| 23:54 - 25 Gennaio 2019

Giovanni e Fabiola, gli ultimi abitanti di Durceto (Casteldelci).

Si chiamano Giovanni e Fabiola, marito e moglie rispettivamente di 93 e 89 anni: sono gli ultimi abitanti di Durceto, località del comune di Casteldelci. Poche case, una sola è quella che è rimasta abitata, quella dei due coniugi. Nonostante siano rimasti senza vicini di casa, non hanno voluto abbandonare quella casa che avevano fatto costruire in uno degli scorci più suggestivi dell'Alta Valmarecchia, la loro terra da una decina di anni, quando decisero di lasciare Prato. Nel loro caso non si può parlare di solitudine. I compaesani fanno sentire la loro vicinanza e i coniugi ricambiano con la loro ospitalità. Giovanni, inoltre, guida ancora l'automobile. Purtroppo però il generale inverno non risparmia le zone appenniniche e la neve complica gli incontri. La "dama bianca" non ha fermato però il sindaco di Casteldelci Luigi Cappella, che venerdì 25 gennaio si è avventurato sulla strada che conduce a Durceto per salutare gli amici Giovanni e Fabiola. Cinque km, tra andata e ritorno, sulla strada liberata sì dalla neve, grazie all'intervento del mezzo spalaneve, ma indubbiamente una bella sfida da affrontare, considerando anche il freddo pungente. "E' teraupetico sia camminare sia incontrare persone", sorride il primo cittadino di Casteldelci. In quella casa è ospite di frequente: talvolta si ferma anche a dormire, qualche volta per consumare un pasto caldo. E ovviamente non fa mancare qualche consiglio, da medico. Venerdì un caffè corroborante, tante chiacchiere e il ritorno a casa, "con la voglia di sorridere al futuro - spiega il primo cittadino - camminando nella beatitudine del silenzio, sotto i rami ricamati dalla candida neve".