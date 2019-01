A Riccione il pluripremiato film Wonderful Losers sui gregari del Giro d’Italia

Eventi

Riccione

| 17:21 - 25 Gennaio 2019

La pellicola del regista lituano Arunas Matelis candidata ai Premi Oscar 2019.

Lunedì 28 (ore 21) e martedì 29 gennaio (ore 20,30) al Cinepalace Riccione due serate-evento con la proiezione del documentario sul ciclismo "Wonderful Losers” regia di Arunas Matelis, candidato al premio Oscar come miglior film straniero e miglior documentario.

Il film, girato durante le tre settimane del Giro d’Italia 2014, racconta le storie dei "meravigliosi perdenti", i gregari, quei ciclisti genersosi che non tagliano il traguardo per primi, ma si sacrificano per la squadra, tirano la volata al capitano, e giungono alla meta quando gli altri già festeggiano. Ma in realtà sconfitti non sono, perché ogni loro tappa è un atto d’amore verso lo sport, una lotta continua contro freddo, caldo, cadute e imprevisti. Sullo sfondo ci sono anche quattro tappe piemontesi (tra cui la cronometro Barbaresco-Barolo e l’arrivo al Santuario d’Oropa) e una dottoressa torinese che lavora alla Corsa Rosa dal 2002: «I gregari sono degli eroi, mi sorprendono sempre per la loro resistenza al dolore, tirando dritto anche dopo una frattura. Sono felice che questo film gli renda l’onore che meritano».



Al Cinepalace di Riccione, città che ospiterà domenica 19 maggio la tappa 9 del Giro D'italia 2019, la Sangiovese Wine Stage, cronometro individuale di 34,7 km, le due serate di proiezione che vedono gli interventi di: Daniele Colli – Ex ciclista, protagonista del film, Franco Trentalance – scrittore e life coach, Daniela Veronesi – ex ciclista paralimpica, Marcello Siboni – ex ciclista gregario di Pantani, Giovanni Achenza - atleta paralimpico L'iniziativa, a cura di Giometti Cinema è in collaborazione con Comune di Riccione - settore Turismo, Sport, Cultura. Eventi e con Federazione ciclistica italiana - sezione di Rimini. Le proiezioni sono precedute dal gustoso aperitivo offerto da Bio's Kitchen. www.giometticinema.com