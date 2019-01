Nuovo sistema di raccolta a Verucchio, interesserà 350 utenze

Attualità

Verucchio

| 15:28 - 25 Gennaio 2019

Raccolta rifiuti.

In questi giorni gli operatori di Hera stanno distribuendo ai cittadini interessati l’invito all’assemblea che si terrà lunedì 28 gennaio alle 20.30 presso il Teatro comunale "Eugenio Pazzini" in via San Francesco 12 a Verucchio.



Obiettivo dell’incontro serale, al quale presenzieranno amministratori comunali e tecnici di Hera, è far conoscere meglio ai cittadini il nuovo sistema di raccolta porta a porta integrale ed illustrare modalità e tempi di passaggio al nuovo servizio, che partirà lunedì 11 febbraio e prevede la raccolta a domicilio di tutti i tipi di rifiuti: organico, carta/cartone, plastica/lattine, vetro e indifferenziato.



I contenitori e i sacchi dovranno essere esposti nei tempi e modalità stabiliti nel calendario che sarà consegnato a domicilio dal 29 gennaio in poi a ciascuna delle 350 utenze (tra domestiche e non domestiche) di Verucchio Alta assieme al kit per la raccolta differenziata. La rimozione dei cassonetti stradali inizierà il lunedì successivo, 18 febbraio.



La modifica del sistema di raccolta nel centro storico è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Hera con l’intento di potenziare le prestazioni ambientali e il rispetto dell’ambiente: questo sistema permetterà infatti di migliorare il decoro cittadino e la qualità della raccolta differenziata.



Per maggiori informazioni: chiamare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero gratuito da telefono fisso e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18, oppure scarica la app “il Rifiutologo”, disponibile anche on-line su www.ilrifiutologo.it.