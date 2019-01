Nasce a Coriano il primo incubatore privato dedicato alle aziende di domani

Attualità

Coriano

| 15:22 - 25 Gennaio 2019

Davide Venturi, Mentore di PerEvolvere in Rete, con alcuni ospiti che hanno partecipato al seminario.

Coriano diventa la capitale delle aziende di domani. Nasce ‘PerEvolvere in Rete’, il primo incubatore privato per imprenditori che vogliono potenziare il loro business costruendo un sistema basato principalmente sulla fiducia e sulla rete di partner, incrementando il volume di affari e ottimizzando al meglio il loro tempo. A lanciare l’iniziativa è l’associazione Resilienza Territoriale, già promotrice di TEDxCoriano. Nelle scorse settimane lo staff di ‘PerEvolvere in Rete’ ha vagliato attentamente le decine di candidature degli aspiranti partecipanti. Da febbraio 2019 a gennaio 2020 gli imprenditori selezionati potranno accedere ad un percorso di formazione intensivo con 22 sessioni a cura di 11 formatori specializzati. Un progetto, quello dell’incubatore, che ha una forte valenza per il territorio di Coriano e che è seguito da vicino anche dall’amministrazione comunale.

I seminari di ‘PerEvolvere in Rete’ si svolgeranno tra Rimini e Coriano e affronteranno tematiche di vitale importanza per ogni imprenditore: dalla costruzione e gestione del team alla realizzazione di format operativi, dalla strategia commerciale alle pubbliche relazioni, dalla leadership positiva alla capacità di negoziazione. L’incubatore debutterà ufficialmente martedì 29 gennaio dalle 15 alle 20 presso il Centro Gros di Rimini: nell’occasione verranno svelati i nomi degli imprenditori destinatari delle borse di studio messe a disposizione dallo staff di ‘PerEvolvere in Rete’, che coprono dall’80 al 90% del valore del percorso.

In programma interventi di mentori qualificati come Francesca Capellini (gestione del tempo e organizzazione e automazione dei processi aziendali), Natascia Putrone (relazione di team), Luca Braggion (come sviluppare più velocemente capacità di apprendere cose utili) e altri ancora. Ospite d’onore: Alessandro Alziati, noto consulente pubblicitario. Saranno loro a rispondere alle domande che rappresentano le sfide di chiunque faccia impresa in Italia:

Come finanziare la crescita? Cosa mi serve per costruire e gestire un piano di sviluppo a lungo termine? Come posso raggiungere nuovi mercati? Come posso avviare la trasformazione digitale?

Al termine del percorso gli imprenditori saranno in possesso di un metodo collaudato per gestire le relazioni con partner, clienti, collaboratori e soci, fare crescere rapidamente la loro azienda portandola in un’area di sicurezza, sviluppare il proprio potenziale e migliorare la posizione professionale.