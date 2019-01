Dal 5 febbraio iscrizioni alle scuole dell'infanzia e nidi di Riccione: procedura solo online

Attualità

Riccione

| 13:13 - 25 Gennaio 2019

Interno di un asilo nido (foto di repertorio).

Da martedì 5 febbraio si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020 alle scuole dell’infanzia comunali, ai nidi comunali e al nido IPAB. Le domande d’iscrizione si effettuano esclusivamente on line sul sito https://riccione.ecivis.it entro il 1° marzo.



Possono presentare domanda: per i Nidi Comunali: i genitori dei bambini nati dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2018; per il Nido IPAB: i genitori dei bambini nati dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2019; per le Scuole dell’Infanzia Comunali: i genitori dei bambini nati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.



L’ufficio Iscrizioni e rette sarà a disposizione in via Flaminia, 41 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00, il giovedì con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Per informazioni: tel.0541/428830.