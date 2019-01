Nuovi poveri, tante persone tra i 35 e i 44 anni hanno fatto la spesa gratis all'Emporio Rimini

Attualità

Rimini

| 13:04 - 25 Gennaio 2019

Inaugurazione dell'Emporio Rimini.

Nel corso del 2018 le famiglie che hanno potuto fare la spesa tra le corsie dell’emporio solidale di Rimini sono state 335, per un totale di 1386 assistiti. Emporio Rimini è il supermercato dove non si usa denaro, ma le famiglie e i cittadini bisognosi possono fare spesa gratis attraverso punti assegnati sulla base di determinati creati. All'interno dell'emporio solidale è stato anche creato uno spazio bimbi che, nel 2018, ha accolto 441 i minori, di cui il 16,5% bimbi dai 0 ai 4 anni. Un dato che testimonia le nuove problematiche legate alla genitorialità e i relativi servizi richiesti da parte soprattutto da donne che faticano nel conciliare lavoro e carico familiare. Degli adulti presenti 483 sono femmine, 462 maschi; la fascia d’età maggiormente rappresentata è quella dai 35 ai 44 anni.



IL COMMENTO DEL VICE SINDACO LISI. “Un progetto figlio di una logica diversa di welfare – spiega Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini - dove pubblico e privato convivono nell’ottica di sostenere non tanto la povertà estrema, ma quella relativa, figlia di difficoltà contingenti, puntando sulle capacità di autonomia delle persone”.