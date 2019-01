Fa irruzione in casa di un invalido, ruba e lo aggredisce per scappare La Polizia ha individuato il responsabile: un 26enne riminese pregiudicato, posto in stato di arresto

Cronaca Rimini | 12:31 - 25 Gennaio 2019 Ladro in azione (foto di repertorio). Un 26enne riminese pregiudicato è stato arrestato dalla squadra Volante della Polizia, accusato di aver rapinato un invalido nella sua abitazione, in zona parco Giovanni Paolo II. Acquisita la denuncia, gli investigatori sono arrivati al nome del 26enne. Qualche giorno fa si era verificata la rapina nell'abitazione dell'uomo invalido: il ladro si era introdotto furtivamente, aveva rubato denaro dai cassetti di un mobile e poi aveva travolto il padrone di casa, che aveva cercato di impedirgli la fuga.