Entro aprile al via i lavori per la riqualificazione e l’ammodernamento del porto di Rimini

| 12:28 - 25 Gennaio 2019

Riqualificazione dell'area del Porto Canale di Rimini.

Con la conferma dell’aggiudicazione del contributo regionale di 404.000 euro previsto dal piano d’azione del Flag costa Emilia Romagna, entra nella sua fase esecutiva il progetto di riqualificazione presentato dal Comune di Rimini relativo all’area portuale.

Un progetto pensato con l’obiettivo di intervenire su tutta l’area portuale per migliorare le infrastrutture legate alla pesca, alla parte turistica e al diporto, interessando nel dettaglio l’area del molo di levante, l’ingresso della banchina del porto di pesca e il molo del faro.

Per il Molo di levante, il progetto prevede la riqualificazione della pavimentazione della banchina e del percorso pedonale sopraelevato che sarà realizzato in legno con la totale sostituzione dei parapetti. Il potenziamento della barriera verde sarà invece al centro dell’interventi perla riqualificazione dell’ingresso della banchina del porto, dove si prevede di affiancare altri 10 alberi 8 gelsi e 2 olivi di Boemia al verde già esistente, nonché di riqualificare e potenziare l’impianto di illuminazione, con la sostituzione dei punti luce esistenti. Lungo l’aiuola, che assumerà una forma “ad onda”, saranno realizzati semicerchi pavimentati in cubetti di porfido, dove saranno posizionate alcune panchine.

Per l’area del molo del faro, invece, il progetto prevede la realizzazione di una piazzetta pavimentata in pietra, in parte selce e in parte porfido per ricucire anche i percorsi della piccola darsena adiacente. Sul lato a mare della piazzetta saranno messi a dimora nuovi alberi di gelso all’interno di nuove aiuole perimetrate da cordoli in acciaio corten. Fra le nuove alberature saranno realizzate quattro ampie sedute. E’ prevista anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica con corpo illuminante a lampara, singolo e doppio, secondo il modello già utilizzato in altri punti del porto. Di fronte all’abitazione del custode sarà inoltre completata la pavimentazione in cubetti di porfido dell’area creando così una seconda piazzetta a ridosso del canale, che garantirà una completa riqualificazione dell’intera area del Faro.

“Nuove pavimentazioni, elementi verdi e riqualificazione dei percorsi pedonali, una nuova serie di interventi di congiunzione fra i luoghi della marineria e la città – ha commentato l’assessore all’ambiente e alla blue economy Anna Montini – per dare nuova fruibilità e bellezza al molo di Rimini e alla sua palata che è e rimane uno dei luoghi più amati e frequentati dai riminesi.

Un ulteriore intervento che consideriamo come un primo stralcio di un intervento di riqualificazione e di ammodernamento del Porto di Rimini più complessivo, pensato con l’obiettivo di intervenire su tutta l’area portuale per migliorare le infrastrutture legate alla pesca, alla parte turistica e al diporto e già approvato dall’Amministrazione comunale nella sua interezza.