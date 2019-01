Rimini Calcio, esordio per mister Martini in trasferta: c'è il Pordenone capolista

Sport

Rimini

| 12:26 - 25 Gennaio 2019

L'allenatore Rimini Marco Martini.

Prima trasferta della stagione per il nuovo tecnico biancorosso Marco Martini, che ha esordito con un pareggio al Neri contro il forte Vicenza. Un'altra big sul cammino dei biancorossi, questa volta in trasferta, il Pordenone, squadra leader del girone B (46 punti) con 10 punti di vantaggio sulla Triestina, seconda. Ha vinto 13 partite di cui 7 in casa (due pareggi e due sconfitte): fuori ha collezionato 23 punti come tra le mura amiche, dunque una squadra di una regolarità assoluta. Una partita in cui il Rimini non ha nulla da perdere.



Seguiranno le dichiarazioni dell'allenatore in conferenza stampa