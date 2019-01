Incendio all'alba a Montescudo, Audi A4 parcheggiata va a fuoco

Cronaca

Montescudo

| 11:21 - 25 Gennaio 2019

Auto in fiamme, foto di repertorio.

Incendio probabilmente doloso poco prima delle 7 di venerdì mattina a Montescudo. Un'Audi A4 che si trovava parcheggiata vicino all'abitazione del proprietario è andata a fuoco. L'incendio si è scatenato in via Mezzanotte 7 e l'allarme è stato dato da un vicino. Il mezzo è stato danneggiato nella parte anteriore ed in quella posteriore. Secondo le prime informazioni sarebbero stati trovati anche gli inneschi che avrebbero dato origine alle fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco con cinque pompieri e un mezzo. Presenti anche i Carabinieri di Montescudo.