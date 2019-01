Domenica 27 gennaio Party di sensibilizzazione alla Collina dei Poeti

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 10:52 - 25 Gennaio 2019

Dj Matteo Pignataro.

Dopo il successo dello scorso anno di "A Tempo di Admo" l'evento di sensibilizzazione domenica 27 gennaio torna rinnovato nella location e nel format. A Tempo in Collina è un evento di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo, pensato ideato e organizzato dal Dj clementino Matteo Pignataro. Durante la serata, presso la Collina dei Poeti di Santarcangelo, sarà possibile iscriversi al Registro dei potenziali donatori di midollo osseo con Admo Emilia-Romagna, attraverso un semplice kit salivare, previa compilazione di un questionario anamnestico. All’interno della manifestazione è possibile vivere altre esperienze con la presenza di Artisti. La serata è aperta a tutti con ingresso gratuito, mentre l’iscrizione al Registro è possibile alle persone con un era compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti. All’interno della manifestazione è possibile fare un apericena a base di specialità eno gastronomiche romagnole. Interverranno anche Altromondo, Bradipop, Tunga e Speak Easy and Dance Lound, Meet compact club e exit club. La serata inizia alle 17 con un momento di sensibilizzazione sulla donazione per concludersi con le mostre e il party alle 23.