A Rimini tornano i Campionati Assoluti di Danza Sportiva

| 10:35 - 25 Gennaio 2019

Podio Danza Sportiva.

È tutto pronto per il secondo appuntamento con i Campionati Assoluti di Danza Sportiva. Da oggi, venerdì 25 gennaio fino a domenica 27 il palasport RDS Stadium di Rimini ospiterà oltre 1.000 atleti delle categorie giovanili - 14/15, 16/18, 19/oltre: Classe U e 18/oltre: Classe PD (Professional Division) nelle discipline Danze Standard, Danze Latino Americane, Combinata 10 danze, Conventional e Freestyle.



Grande interesse come sempre, per le gare degli atleti del settore Paralimpico (Under 12, Over 13: Classe I (Wheelchair DanceSport) che gareggeranno domenica pomeriggio nelle stesse discipline sportive.