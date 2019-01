Rimini, tragedia sfiorata al passaggio a livello, bus bloccato tra le sbarre

Cronaca

Rimini

| 07:07 - 25 Gennaio 2019

Passaggio a livello chiuso.

Momenti di paura mercoledì mattina in via XXV Marzo a Rivabella di Rimini. Un autobus turistico è rimasto bloccato tra le sbarre chiuse del passaggio a livello. Il mezzo stava attraversando sulle rotaie quando le sbarre si sono chiuse per l'arrivo del treno. La vicenda è riportata dalla stampa locale. Fortunatamente in coda al passaggio c'erano una pattuglia della Forestale e dei Carabinieri di Santarcangelo. Mentre un militare ha chiamato la stazione per calcolare l'arrivo del treno, un altro si è messo a correre in direzione del convoglio agitando la paletta per farlo fermare e un altro, assieme ad alcuni automobilisti, ha cercato di far alzare le sbarre. Contemporaneamente i Carabinieri di Santarcangelo hanno fatto liberare la carreggiata dalle auto in coda (tante per via dell'ultima giornata di Sigep) per permettere al bus di fare manovra. Tutto nel giro di pochi minuti e tutto riuscito perfettamente senza che persone o cose riportassero alcun danno.