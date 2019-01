VIDEO Nuova Questura di Rimini, Molteni: "C'è la necessità di razionalizzare spazi e i costi"

Attualità

Rimini

| 19:51 - 24 Gennaio 2019

I sottosegretari Morrone e Molteni a Rimini per un incontro sul destino della sede della Nuova Questura di via Ugo Bassi. Già nei prossimi giorni ci sarà una riunione tecnica con la proprietà dell'immobile, ci auguriamo vada a buon fine - dice Morrone. Il sottosegretario alla Giustizia: "Chi rischia la vita per la sicurezza dei cittadini, merita un posto idoneo. Una soluzione per dare una sede immediata e provvisoria è quella di piazzale Bornaccini con l'obiettivo a lungo termine di sistemare la struttura in via Ugo Bassi"