Calcio: Nicola Pescatore e Cristiano Ragone nuovi giocatori del Santarcangelo

Il Santarcangelo Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Nicola Pescatore e del portiere Cristiano Ragone. Il centrocampista classe 1994 cresciuto nel settore giovanile del Bologna in carriera ha disputato 92 partite in Serie D segnando 9 gol. Lo scorso anno Pescatore ha vestito le casacche di Mezzolara e Sasso Marconi collezionando 25 presenze, nella prima parte di questa stagione ha indossato la casacca del Lentigione.

Il portiere classe 1999 Cristiano Ragone arriva in prestito dal Novara e nella prima parte di stagione è sceso in campo 5 volte con la maglia del Messina.