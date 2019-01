Congressi, il Partito democratico di Rimini sceglie Nicola Zingaretti

Attualità

| 17:52 - 24 Gennaio 2019

Nicola Zingaretti.

I risultati dei congressi della Provincia di Rimini indicano la netta preferenza del Partito Democratico per la candidatura a segretario nazionale di Nicola Zingaretti, come negli altri territori della Regione. "Il 60% di chi ha partecipato a questa prima fase congressuale ha creduto in Zingaretti, dando un importante segnale di discontinuità rispetto al passato e facendo emergere una voglia di riscatto per fronteggiare una destra pericolosa, aggressiva e più che mai demagogica", si legge in una nota del Comitato "Rimini per Zingaretti".

“Zingaretti è stato e sarà vicino al nostro territorio – dichiara l’assessore regionale Emma Petitti, esponente del comitato ‘Rimini per Zingaretti’ -. Lo scorso settembre, la sua partecipazione all’iniziativa nazionale di DEMS, al cinema Fulgor di Rimini, segnò praticamente l’inizio del suo percorso per la candidatura alla Segreteria del PD. Le numerose iniziative per costruire i comitati territoriali hanno portato a strutturare un’ampia rete di persone e a febbraio lo attendiamo ancora per una ‘Piazza Grande’, in un momento che vuole essere aperto a tutti: iscritti, militanti, simpatizzanti del PD, ma anche donne e uomini dell’associazionismo e della società civile che hanno sposato il progetto di Nicola Zingaretti. Il comitato ‘Piazza Grande’ di Rimini vuole scommettere sul coinvolgimento delle energie migliori del territorio per costruire un convincente campo democratico e riformista”.