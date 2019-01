Passaggio ostruito in viale Vespucci, la denuncia di una lettrice

Attualità

Rimini

| 17:12 - 24 Gennaio 2019

Il furgone che ostacola il passaggio.

Un furgone parcheggiato su passaggio pedonale, sul marciapiede, una scena che purtroppo si vede sempre più spesso a Rimini. Una nostra lettrice ci ha inviato la foto scattata in viale Vespucci: "Il mio è lo sfogo di una mamma che non riesce a passare per entrare nella sua proprietà", spiega la nostra lettrice, auspicandosi una maggior severità da parte della Polizia Municipale nell'intervenire in queste situazioni e nel sanzionare i responsabili. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.