Basket giovanile, scatta la tappa riminese dell'European Youth Basketball League

16:10 - 24 Gennaio 2019

Da giovedì a domenica al Flaminio la tappa riminese dell'European Youth Basketball League.

E' stata presentata giovedì mattina nella sede dei Crabs (al lalasport Flaminio), alla presenza dall’organizzatrice e delegata FIBA Lilla Dara, la tappa riminede della EYBL (European Youth Basketball League). Si tratta di un torneo nato 20 anni fa, che conta più di 180 squadre (suddivise su cinque diverse fasce di età), provenienti da 30 differenti Paesi, della massima importanza nel mondo del basket giovanile che vedrà opporsi le migliori squadre del continente.

Ad ogni Paese viene affidato il compito di coordinare ed organizzare una fase del torneo, portando avanti sentimenti di fiducia reciproca e collaborazione.

Nella prima fase del torneo, i ragazzi U14 accompagnati da Ciro Luongo, Gordan Firic e Giorgio Ciancone, andarono ad Ostrava (Repubblica Ceca), scontrandosi contro BK NH Tigers Ostrava (i padroni di casa), Zsiros Academia (Budapest, Ungheria), BK Junior Komarno (Komarno, Slovacchia), e Porsche Basketball Akademie (Ludwigsburg, Germania), ritornando soddisfatti da questa prima esperienza.

Da giovedì fino al 27 gennaio, si sfidano squadre provenienti da tutta l’Europa: Porsche Basketball Akademie (Ludwigsburg, Germania), C.B. Santa Cruz Tenerife (Tenerife, Spagna), Zsiros Academia (Budapest, Ungheria), BK Inter Bratislava (Bratislava, Slovacchia), KK Mladost Zemun (Belgrado, Serbia), BK Junior Komarno (Komarno, Slovacchia), BK NH Tigers Ostrava (Ostrava, Repubblica Ceca), Soproni Sportiskola (Sopron, Ungheria).

Per questa seconda fase la squadra sarà integrata da ragazzi provenienti da altre realtà: da città italiane, europee e anche extraeuropee. Sarà quindi un’occasione per gli allenatori di visionare e valutare nuovi talenti da aggiungere al gruppo, in vista del reclutamento per la prossima stagione, così da allestire una squadra Basket Rimini Crabs U15 altamente competitiva.

Sarà possibile restare sempre informati attraverso i nostri canali social Facebook ed Instagram e seguire tutte le partite in diretta streaming o attraverso il live-stats sul sito dell’EYBL http://www.eybl.lv/new/ce_u14_scheduler.php

CALENDARIO DELLE PARTITE

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019

18:00 Porsche Basketball Akademie VS Soproni Sportiskola FLAMINIO

20:00 Basket Rimini Crabs VS C.B. Santa Cruz Tenerife FLAMINIO

VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

10:00 BK NH Tigers Ostrava VS Zsiros Academia FLAMINIO

12:00 BK Inter Bratislava VS Porsche Basketball Akademie FLAMINIO

14:00 KK Mladost Zemun VS BK Junior Komarno FLAMINIO

16:00 Zsiros Academia VS Soproni Sportiskola FLAMINIO

18:00 C.B. Santa Cruz Tenerife VS BK NH Tigers Ostrava FLAMINIO

20:00 BK Inter Bratislava VS Basket Rimini Crabs FLAMINIO

SABATO 26 GENNAIO 2019

09:00 KK Mladost Zemun VS Porsche Basketball Akademie FLAMINIO

11:00 Zsiros Academia VS C.B. Santa Cruz Tenerife FLAMINIO

13:00 BK Junior Komarno VS BK NH Tigers Ostrava FLAMINIO

15:00 Soproni Sportiskola VS BK Inter Bratislava FLAMINIO

17:00 KK Mladost Zemun VS Basket Rimini Crabs FLAMINIO

19:00 C.B. Santa Cruz Tenerife VS BK Junior Komarno FLAMINIO

DOMENICA 27 GENNAIO 2019

09:00 BK NH Tigers Ostrava VS KK Mladost Zemun FLAMINIO

11:00 Porsche Basketball Akademie VS Zsiros Academia FLAMINIO

13:00 Basket Rimini Crabs VS Soproni Sportiskola FLAMINIO

15:00 BK Junior Komarno VS BK Inter Bratislava FLAMINIO